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Çin daha fazla metal satacak

Çin devlet rezervlerinden daha fazla metal satacak.

16.09.2021 - 07:13 |
Çin daha fazla metal satacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Hui, metal piyasasında arz ve talep arasında yaşanan dengesizliğin üstesinden gelmek için devlet rezervlerinden daha fazla metal satılacağını söyledi.

"Halihazırda bakır, alüminyum ve çinko fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor." diye konuşan Li Hui, piyasadaki arz yetersizliğinin önüne geçmek ve fiyatları yeniden makul seviyelere yönlendirmek için rezervlerden satış yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çin, bu yıl içinde yaptığı 3 ihale ile devlet rezervlerinden toplam 420 bin ton metal satışı yapmıştı.

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