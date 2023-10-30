Çin'in borçlanma hızı ekim ayında arttı

Chinabond verilerine göre Çin ekim ayı boyunca 2,6 trilyon yuan (360 milyar dolar) onshore devlet tahvili ve yerel yönetim tahvili satma yolunda ilerledi. Bu tutar yılbaşından beri görülen en yüksek aylık miktar olacak. Ekim ayı toplamı aynı zamanda ilk dokuz aydaki aylık ihraç ortalamasının %63 üzerinde gerçekleşecek.

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İhraç artışı merkezi hükümetin harcamaları hızlandırma çabasını yansıtıyor.

Citic Securities'e göre tahvil piyasasına yönelik arz baskısı dördüncü çeyrek boyunca yüksek kalmaya devam edecek. Firmanın baş ekonomisti Ming Ming'in bir notunda belirttiğine göre PBOC'nin daha fazla likiditeyi serbest bırakmak için bankaların rezerv oranını azaltması veya yıl içinde borçlanma maliyetlerini düşürmek için faiz oranlarını düşürmesi gerekebilir.

Ekim ayındaki devlet tahvili ihracı bir önceki aya göre %5 artarak 1,24 trilyon yuan oldu ve Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.