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'Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun sürpriz yapabileceğini, ECB'nin uyanık olması gerektiğini söyledi.

08.11.2023 - 09:32 | | Foreks Haber
'Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapabilir'

Joachim Nagel, ECB'nin uyanık olması gerektiğini çünkü Euro Bölgesi'nde enflasyonun, ücret artışı ve daralan iş gücü arzının etkisiyle beklenenden daha yüksek gelebileceğini söyledi.

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Nagel, Londra'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tetikte olmak gerekli. Görünümü çevreleyen çok fazla belirsizlik var ve hala enflasyon görünümünün beklenenden daha yüksek olabileceğine dair risklerle karşı karşıyayız" dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ve Avusturyalı Guvernör Robert Holzmann da son günlerde bu beklentilere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirmişti.

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