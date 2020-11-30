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MİLLİYET.COM.TR
• 30 Kasım 2020 - 09:14 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları düşüşe geçti

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü aşağı çevirerek 446 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 739 TL seviyesinde işlem görüyor.

MİLLİYET.COM.TR
• 30 Kasım 2020 - 09:14 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 446 liradan, çeyrek altın 739 liradan, Cumhuriyet altını da 3,040 liradan işlem görüyor.

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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın destek bölgesinin altına indi. ABD’deki tatilin etkisiyle son iki işlem gününde genel hatlarıyla sakin sayılabilecek bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1800 doların altına indikten sonra ise belirgin şekilde  baskı altında kalmaya başladı.

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Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadeli teknik görünümün aşağı yönlü riskler içerdiğini söyleyebiliriz.

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Özellikle aşı konusundaki pozitif haber akışının güç kazanması durumunda altın üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. Anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için ise yeniden 1800 doların üzerine çıkılması gerekiyor."

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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Son günlerde Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik gelen iyimser haber akışları küresel bazda risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı ile altından çıkışlar yaşanırken riskli varlıklara yönelim arttı.

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Bu gelişmeler ile son haftalarda sert aşağı yönlü hareketlenmeler sergileyen altın, geçtiğimiz hafta da bu düşüşünü devam ettirdi. Geçen hafta yaklaşık olarak %4.5 oranında değer kaybı ile kapatan altın böylelikle ardı ardına üçüncü haftayı da düşüşle geçmiş oldu.

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Altına dayalı borsa yatırım fonlarına baktığımızda ise Kasım ayında 2020 yılında ilk defa fonlardaki çıkış girişlerden fazla oldu.

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Aşı çalışmalarına ek olarak ABD kanadında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Başkanlığa geçiş sürecinin başlaması ve bu belirsizliklerin azalması altın üzerindeki baskılar arasındaki bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor."

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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de devam eden Şükran Günü tatili  işlem hacimlerini sınırlandırırken, beklentilerin altında gelen  ekonomik verilerden destek bulan ons altının günü kritik destek  seviyesi olan 1800 dolar seviyesi üzerinde sınırlı bir yükselişle  tamamladığı izlenmişti.

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Haftanın son işlem gününde ise aşı  gelişmelerine ek olarak Black Friday alışverişlerinin etkisi sonucu  risk iştahında gözlenen artış ons altında 1800 psikolojik destek  seviyesinin kırılması ile satışların derinleştiği gözlenirken, dolar  çevresindeki zayıflığın aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip  edildi.

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