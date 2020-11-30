MİLLİYET.COM.TR
• 30 Kasım 2020 - 09:14 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları düşüşe geçti
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü aşağı çevirerek 446 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 739 TL seviyesinde işlem görüyor.
MİLLİYET.COM.TR
• 30 Kasım 2020 - 09:14 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 446 liradan, çeyrek altın 739 liradan, Cumhuriyet altını da 3,040 liradan işlem görüyor.
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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın destek bölgesinin altına indi. ABD’deki tatilin etkisiyle son iki işlem gününde genel hatlarıyla sakin sayılabilecek bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1800 doların altına indikten sonra ise belirgin şekilde baskı altında kalmaya başladı.
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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de devam eden Şükran Günü tatili işlem hacimlerini sınırlandırırken, beklentilerin altında gelen ekonomik verilerden destek bulan ons altının günü kritik destek seviyesi olan 1800 dolar seviyesi üzerinde sınırlı bir yükselişle tamamladığı izlenmişti.
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