Altın fiyatları düşüşe geçti

Bu gelişmeler ile son haftalarda sert aşağı yönlü hareketlenmeler sergileyen altın, geçtiğimiz hafta da bu düşüşünü devam ettirdi. Geçen hafta yaklaşık olarak %4.5 oranında değer kaybı ile kapatan altın böylelikle ardı ardına üçüncü haftayı da düşüşle geçmiş oldu.