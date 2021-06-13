Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaAltın fiyatları sert geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın fiyatları sert geriledi
ABONE OL

Altın fiyatları sert geriledi

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Son haftalarda altın fiyatları zirveyi görmesinin ardından ani bir düşüş yaşadı. Gram altın 506 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.40 liraya kadar geriledi.

• 13 Haziran 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
1

13 Haziran Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. 525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları 506 TL seviyelerine kadar gerilerken fiyatlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Pazartesi gününe çevrildi.

2

Öte yandan bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.

3Altın ve dolar geriledi

Altın ve dolar geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.

4

Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.

5

Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Kapış kapış satıldı

Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Kapış kapış satıldı

Unutulmaz an! 1 Temmuz'da yasak kaldırılacak mı?

Unutulmaz an! 1 Temmuz'da yasak kaldırılacak mı?

Son dakika: Milyonları ilgilendiren büyük avantaj! Vergi düşüyor

Son dakika: Milyonları ilgilendiren büyük avantaj! Vergi düşüyor

Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Banka promosyonları değişti

Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Banka promosyonları değişti