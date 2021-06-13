Altın fiyatları sert geriledi
Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Son haftalarda altın fiyatları zirveyi görmesinin ardından ani bir düşüş yaşadı. Gram altın 506 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.40 liraya kadar geriledi.
• 13 Haziran 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
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13 Haziran Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. 525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları 506 TL seviyelerine kadar gerilerken fiyatlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Pazartesi gününe çevrildi.
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Öte yandan bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.
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Altın ve dolar geriledi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.
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Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.
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