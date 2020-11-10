MİLLİYET.COM.TR
• 10 Kasım 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'aşı' etkisi!
Altın fiyatlarında dün başlayan sert düşüş sonrası dalgalanma devam ediyor. Gram altın uzun süre sonra 500 TL'nin altına geriledi ve bu sabah güne 496 TL seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise 809 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...
MİLLİYET.COM.TR
• 10 Kasım 2020 - 09:19 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 496 liradan, çeyrek altın 809 liradan, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatının 800 TL'nin altına inmesine ramak kaldı.
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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında seçim belirsizliği ve gerçekleşen FOMC toplantısı sonrası dolar çevresindeki zayıf seyir ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam veri seti yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı.
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Yeni haftanın ilk işlem gününde ise koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması ons altında sert satışlara neden olurken, ABD’de Joe Biden başkanlık yarışının kazananı olmasının ardından gün içerisinde Dolar çevresinde gözlenen satışlar ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1860 ve 1852 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1898 ve 1905 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."
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İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar oldukça yoğun bir gün geçirdi diyebiliriz. Hafta sonu Amerika’da Joe Biden’ın zaferini ilan etmesi ile birlikte küresel bazda iyimserlik bir miktar arttı ve yeni haftada artan bu iyimserlik ile birlikte risk iştahı yükseldi.
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