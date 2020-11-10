Altın fiyatlarında 'aşı' etkisi!

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar oldukça yoğun bir gün geçirdi diyebiliriz. Hafta sonu Amerika’da Joe Biden’ın zaferini ilan etmesi ile birlikte küresel bazda iyimserlik bir miktar arttı ve yeni haftada artan bu iyimserlik ile birlikte risk iştahı yükseldi.