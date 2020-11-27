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UZMANPARA
• 27 Kasım 2020 - 09:01 • Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında beklenti ne yönde?

Haftanın son gününde vatandaşların gündeminde yine altın var. Gram altın güne 458 liradan açılış yaptı. Ons altın da bin 810 dolardan işlem görüyor.

UZMANPARA
• 27 Kasım 2020 - 09:01 • Son Güncelleme:
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Fiyatı anlık olarak takip edilen gram altın iç piyasada 458 liradan satılıyor.

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Çeyrek altın 761 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını da 3 bin 110 liradan satılıyor.

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200 günlük ortalamasında seyreden ons altın bin 810 dolardan işlem görüyor.

4İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1870 seviyelerinde başlangıç yapan altın, hafta içerisinde yaptığı aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte haftayı kayıp ile kapamaya hazırlanıyor.

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Birkaç haftadır Kovid19 virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin gelen oldukça iyimser haber akışları küresel bazda risk iştahını artırarak altından çıkışlar yaşanmasına neden oldu.

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Bununla birlikte ABD kanadında Joe Biden’ın Başkanlığa Geçiş Süreci resmi olarak başladı. Trump ise Şükran Günü nedeniyle ülke dışındaki ABD askerleri ile yaptığı video konferansta Seçiciler Kurulu’nun Biden’ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda Beyaz Saray’ı bırakacağını açıkladı. ABD’de Başkanlık seçimi öncesi sokağa çıkma eylemlerinin yaşanabileceği ve kaos ortamının gelebileceği söylentileri piyasaları tedirgin etmişti. Fakat sürecin yavaş ilerlemesine rağmen böyle olayların yaşanmaması piyasaları rahatlatıyor. Geçiş sürecinin de sorunsuz ilerlemesi küresel risk iştahını artıran bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar bugün tatil.

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Ekonomik takvimde ise altını sert etkileyebilecek bir veri akışı bulunmuyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1819.39 – 1847.91 – 1885.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1793.52 – 1769.20 – 1742.86 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

8Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Referans seviyesi 1805’in üzerinde işlem görmeye devam eden altın, bu seviyenin üzerinde günlük bazda kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı güçlenebilir.

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Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde bu seviyenin kırılması halinde 1785 ve 1763 destek seviyelerini takip ediyor olacağız.

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Destek: 1805 – 1785 – 1763, Direnç: 1829 – 1854 - 1873

11Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

Dünkü işlem gününde de volatilitenin düşük seyrettiği değerli metalde 1809 seviyesine yakın kapanış gördük. Yeni güne de sığ işlemler ile başlayan ve 1808 civarında fiyatlanan emtiada, günün devamında alıcılı işlemler görmemiz durumunda 1815, 1823 ve 1840 direnç seviyeleri takip edilebilir. Öte yandan, yeniden ortaya çıkabilecek satıcılı işlemlerde ise 1802, 1795 ve 1784 destek noktaları ilk etapta izlenebilir.

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