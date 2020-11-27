Altın fiyatlarında beklenti ne yönde?

Bununla birlikte ABD kanadında Joe Biden’ın Başkanlığa Geçiş Süreci resmi olarak başladı. Trump ise Şükran Günü nedeniyle ülke dışındaki ABD askerleri ile yaptığı video konferansta Seçiciler Kurulu’nun Biden’ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda Beyaz Saray’ı bırakacağını açıkladı. ABD’de Başkanlık seçimi öncesi sokağa çıkma eylemlerinin yaşanabileceği ve kaos ortamının gelebileceği söylentileri piyasaları tedirgin etmişti. Fakat sürecin yavaş ilerlemesine rağmen böyle olayların yaşanmaması piyasaları rahatlatıyor. Geçiş sürecinin de sorunsuz ilerlemesi küresel risk iştahını artıran bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şükran Günü nedeniyle ABD’de piyasalar bugün tatil.