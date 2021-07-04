Altın fiyatlarında flaş hareket
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 498,98 liradan, çeyrek altın ise 814,60 liradan alıcı buluyor. İşte piyasalarda son durum...
• 04 Temmuz 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
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'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyet altını 3.349 liradan alıcı bulurken tam altın 3.368 liradan işlem görüyor. Peki bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.351,64 puanı, en yüksek 1.397,55 puanı gördü.
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Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 kayıpla 498,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66, değer kaybıyla 3 bin 303 liraya geriledi.
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Doların satış fiyatı yüzde 0,38 değer kaybederek 8,6980 lira, euronun satış fiyatı da 1,51 azalışla 10,2930 lira oldu.
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Geçen hafta 12,2140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,65 gerileyerek 12,0120 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58 kayıpla 9,4320 liradan kapandı.
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Öte yandan altının ons fiyatı, salgın döneminde yatırımcı portföyünün güvenli limanlardan riskli varlıklara kayması ile ilk yarıyı yüzde 6,9'luk değer kaybıyla tamamlarken, analistler ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı para politikası yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtiyor.
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Altının ons fiyatı, 2020'de yüzde 25,2'lik artışla son 10 yılın en yüksek kazanımını elde etmesinin ardından salgın döneminde yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile düşüşe geçti. Bu yılın ocak ayında yüzde 3,1 gerileyen altının ons fiyatı, şubatta yüzde 5,9 ve martta yüzde 1,5 düşüş kaydetti.
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Nisan ve mayıs aylarında ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 7,8 değer kazanan altının ons fiyatı, haziranda yüzde 7,2 ile sert düştü ve bir önceki ayki kazanımlarını neredeyse sıfırladı. Haziran ayındaki yüzde 7,2'lik kayıp ayrıca, Kasım 2016'dan bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.
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Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, yılın ilk yarısını yüzde 6,9 değer kaybederek 1.770,4 dolardan tamamladı. Geçen yılın haziran ayını 1.780,9 dolardan tamamlayan altının ons fiyatının, yıllık bazda ise yüzde 0,6'lık sınırlı düşüş kaydetmesi ve neredeyse başa baş noktaya gelmesi dikkati çekti.
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