Altın fiyatlarında flaş hareket

Nisan ve mayıs aylarında ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 7,8 değer kazanan altının ons fiyatı, haziranda yüzde 7,2 ile sert düştü ve bir önceki ayki kazanımlarını neredeyse sıfırladı. Haziran ayındaki yüzde 7,2'lik kayıp ayrıca, Kasım 2016'dan bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.