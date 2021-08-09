Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı

Temmuz ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,11 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti. Peki uzmanlar bu konuyla ilgili ne diyor? Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Makro riskler kısa vadede çekince oluştursa da fiyatlama ve değerlemeleri ucuz gören yabancı tekrar borsaya girmek isteyecektir. Bilançolar iyi geliyor. Kötü bir bilanço gerçekleşmesi olmadı.