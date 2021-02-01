UZMANPARA
• 01 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
Altın ve dolar fiyatlarında önemli düşüş!
Altın ve dolar fiyatı son günlerde yönünü aşağı çevirmiş durumda. Gram altın yeni haftaya 435 lira bandında başlarken dolar/TL 7.25 lira seviyesini test etti. Öte yandan altının Ocak ayı performansına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 3 seviyelerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarının seyri için ne diyor? İşte detaylar...
UZMANPARA
• 01 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 436 liradan, çeyrek altın 717 liradan, Cumhuriyet altını da 2,952 liradan işlem görüyor. Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde olduğu gibi dünkü işlem gününde de dalgalı seyir izlenen değerli metalde, günün kapanışı 1842 Dolar seviyesinden kısmen satıcılı oldu.
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Yeni günde ise şuan için 1845 dolar civarında bir miktar alıcılı işlemler gördüğümüz emtiada, yukarı yönlü atakların devamı halinde 1849, 1855, 1864, 1869 ve 1875 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1840, 1831 ve 1823 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. "
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Pakette yapılacak aşağı yönlü olası bir revizyon dolardaki değer kazanımı ve enflasyon beklentilerindeki geri çekilme nedeniyle altın için negatif bir tablo çizebilir. Bu noktada 1885 dolar direncinin üzerinde kalıcı rakamlar görmemiz için ise teşvik paketinde uzlaşmaya işaret eden haberlerin gelmesi gerekir. "
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz haftaya 1854 seviyelerinde başlangıç yapan ons altın hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftayı 1847 seviyelerinde kapattı. Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmeler ile 1875 seviyeleri test edilse de buralarda tutunmalar yaşanamadı.
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