Altın ve dolar fiyatlarında önemli düşüş!

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 436 liradan, çeyrek altın 717 liradan, Cumhuriyet altını da 2,952 liradan işlem görüyor. Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde olduğu gibi dünkü işlem gününde de dalgalı seyir izlenen değerli metalde, günün kapanışı 1842 Dolar seviyesinden kısmen satıcılı oldu.