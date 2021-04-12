Dolar ve altın yeni haftaya hareketli başladı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamalardaki enflasyon artışının geçici olacağı ve bu yıl herhangi bir sıkılaştırma hamlesi gelmesinin pek olası olmadığına dair söylemlerine karşın, yeni haftanın ilk işlem gününe de pandemide 3. dalga endişeleri ile risk alma iştahı kısmen zayıf başladı. Bu bağlamda, günün devamında yine pandeminin durumu (aşılama ve karantina gelişmeleri dahil) öncelikli olarak takibimizde olacak.