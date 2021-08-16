Dolarda yön ne olacak?

Bu hafta borsanın da değer kazanması, TL’nin de olumlu etkilenmesi mümkün olacaktır. Ancak küresel çapta ABD tahvil faizleri tekrar yukarı yöne dönerse o zaman da volatilitenin olmasını da beklemek mümkündür. Bu rakamlar ışığında TL’ye yatırımların cazibesi artmıştır. Ancak döviz yükümlülüğü olan işletmelerin bu aşamada yükümlülüklerini yerine getirmeleri için açık pozisyonlarını tamamlamaları kendilerinin lehine olacaktır."