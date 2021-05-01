Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaHareketlendi! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte
HaberlerUzmanpara Haberleri Hareketlendi! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte
ABONE OL

Hareketlendi! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte

Kripto para birimlerinde en çok hacme sahip Bitcoin yeniden yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta 47 bin 130 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonuna hızlı yükseliş yaparak girdi. Ethereum ve Dogecoin de yükseliş trendine girdi.

• 01 Mayıs 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
1

En çok bilinen kripto para olan Bitcoin’de hareketlenme başladı. Bir süredir yatay seyreden ve sert düşüş yaşayan Bitcoin, 47 bin dolar seviyelerinden 58 bin dolara hızlı yükseliş gerçekleştirdi.

2

24 Nisan’da 47 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bir haftada 58 bin dolara çıkış yaptı. Bitcoin, kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında kazanç sağladı.

3ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR

ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR

Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para olan Ethereum da 2 bin 800 dolar seviyesini aştı.

4

Son bir haftalık grafiğine bakıldığında 2 bin 200 dolar seviyelerinden harekete başlayan Ethereum, 2 bin 800 doları aşarak kısa sürede yüzde 27 kazandırmış oldu.

5BITCOIN’DE MUSK ETKİSİ

BITCOIN’DE MUSK ETKİSİ

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla’ya alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin’lerin satıldığını açıklamış, bunu da Tesla’nın bilançosuna kar olarak yansıtmıştı.

6

Bu aşamadan sonra Bitcoin’de sert fiyat hareketleri gerçekleşmiş ve 47 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.

7DOGECOIN YİNE 3 LİRA SINIRINDA

DOGECOIN YİNE 3 LİRA SINIRINDA

Dogecoin fiyatında da artış yaşanıyor. Elon Musk’ın attığı tweetlerle yön bulmaya çalışan Dogecoin, 24 saatte 2.52 liradan 3.05 liraya yükseldi ve yüzde 21 oranında yükseliş yaşadı. Dogecoin, son bir haftada 2 lira seviyelerinden 3 lira seviyesine kadar yükseldi.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Emekli Bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimler ikramiye alabilecek?

    Emekli Bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimler ikramiye alabilecek?

    Dünyadan sipariş yağıyor! İkinci gelir oldu...

    Dünyadan sipariş yağıyor! İkinci gelir oldu...

    Son dakika haberler: Tam kapanma desteği! Art arda açıklandı

    Son dakika haberler: Tam kapanma desteği! Art arda açıklandı

    Son dakika: Yer yerinden oynadı! Koronavirüs ile yeni kriz...

    Son dakika: Yer yerinden oynadı! Koronavirüs ile yeni kriz...