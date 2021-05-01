Hareketlendi! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte
Kripto para birimlerinde en çok hacme sahip Bitcoin yeniden yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta 47 bin 130 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonuna hızlı yükseliş yaparak girdi. Ethereum ve Dogecoin de yükseliş trendine girdi.
• 01 Mayıs 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
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En çok bilinen kripto para olan Bitcoin’de hareketlenme başladı. Bir süredir yatay seyreden ve sert düşüş yaşayan Bitcoin, 47 bin dolar seviyelerinden 58 bin dolara hızlı yükseliş gerçekleştirdi.
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24 Nisan’da 47 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bir haftada 58 bin dolara çıkış yaptı. Bitcoin, kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında kazanç sağladı.
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ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR
Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para olan Ethereum da 2 bin 800 dolar seviyesini aştı.
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Son bir haftalık grafiğine bakıldığında 2 bin 200 dolar seviyelerinden harekete başlayan Ethereum, 2 bin 800 doları aşarak kısa sürede yüzde 27 kazandırmış oldu.
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BITCOIN’DE MUSK ETKİSİ
Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla’ya alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin’lerin satıldığını açıklamış, bunu da Tesla’nın bilançosuna kar olarak yansıtmıştı.
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Bu aşamadan sonra Bitcoin’de sert fiyat hareketleri gerçekleşmiş ve 47 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.
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