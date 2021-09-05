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Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Kripto para piyasası son haftaların en hızlı dönemini yaşıyor. Özellikle bu hafta 4 bin dolar seviyesine kadar çıkarak fiyat hareketi ile Bitcoin’i gölgede bırakan Ethereum, yatırımcısına yüzde 21.58 oranında kazandırırken piyasada ‘Ethereum katili’ olarak anılan Solana ise rekor fiyat seviyesine yükselerek yüksek hacimli kripto paralar arasında haftalık bazda en çok değer kazanan dijital varlık oldu. İşte piyasada merak edilen gelişmeler...

ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 05 Eylül 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 05 Eylül 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
1Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Kripto para piyasası son zamanlarda gösterdiği performans ile bu hafta yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Özellikle Ethereum ve Solana’nın kaydettiği sert yükseliş hareketi ile birlikte piyasada genel olarak olumlu fiyatlamalar görülürken en yüksek hacimli kripto paraların lideri olan Bitcoin ise son derece kritik olan direnç seviyesi civarında hacimsiz hareketini sürdürüyor.

2BITCOIN’DE NELER OLUYOR

BITCOIN’DE NELER OLUYOR?

Son günlerde defalarca 50 bin dolar direnç seviyesini test eden ancak bu seviye üzerinde tutunamayan Bitcoin, cuma günü 51 bin dolar seviyesini test ederek 12 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.

3Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

14 Nisan tarihinde 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekor seviyeye ulaşan ve ardından gelen sert satışlarla birlikte 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 50 bin dolar seviyesi civarında hareketini sürdürüyor.

4BALİNALAR GİDEREK AZALIYOR

BALİNALAR GİDEREK AZALIYOR

Genel olarak düşük hacimlerde hareketini sürdüren Bitcoin’de sert fiyat hareketlerinde etkili rol oynayan balinaların varlığının giderek azaldığı görülüyor. Bitcoin’de yükselişlerin kalıcı hale gelebilmesi için 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde tutunması gerekiyor.

5BITCOIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

BITCOIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Eğer Bitcoin 50 bin dolar seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürebilirse sonraki direnç seviyesi 51 bin 900 olarak öne çıkıyor. Öte yandan bazı analistlerin Bitcoin fiyat tahminleri son derece iddialı duruyor. Buna göre Bitcoin fiyatı eylül ayı itibarıyla 60 bin dolar seviyesini görebilir.

6HAFTALIK KAZANCI SINIRLI KALDI

HAFTALIK KAZANCI SINIRLI KALDI

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında Bitcoin yatırımcısına yüzde 2.46 oranında kazandırırken bundan sonraki süreçte yönün ne olacağı ise yatırımcılar tarafından merakla takip edilecek.

7ETHEREUM REKORA GİDİYOR

ETHEREUM REKORA GİDİYOR

Bu hafta itibarıyla fiyat hareketlerine bakıldığında en yüksek hacimli kripto paralar arasında adından en çok söz ettiren dijital varlık Ethereum oldu.

8Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Ethereum Blockchain tabanlı NFT koleksiyonlarına gelen yoğun talebin etkisi ve ağustos ayı başında yayımlanan Londra güncellemesi ile birlikte yükselişlerin giderek taçlandığı görülen ‘altcoinlerin kralı’ Ethereum, 4 bin dolar seviyesi üzerine çıkarak son zamanların en iyi performansını gösterdi.

9YÜZDE 21.59 PRİM YAPTI

YÜZDE 21.59 PRİM YAPTI

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise Ethereum yatırımcısına yüzde 21.59 oranında kazandırdı.

10NFT VE LONDRA GÜNCELLEMESİ FİYATLAMAYI DESTEKLİYOR

NFT VE LONDRA GÜNCELLEMESİ FİYATLAMAYI DESTEKLİYOR

Ethereum geliştiricileri tarafından yayımlanan Londra güncellemesi ile birlikte ağustos başı itibarıyla Ethereum miktarı yakılmaya başlandı. Bu hareketle birlikte piyasadaki fazla miktarda bulunan Ethereum yakılarak hem arz kontrol ediliyor hem de Ethereum fiyatlarının artması amaçlanıyor.

11755 MİLYON DOLARLIK ETHEREUM YAKILDI

755 MİLYON DOLARLIK ETHEREUM YAKILDI

Londra güncellemesinin ardından yakılan Ethereum miktarı 190 bini aşarken yakılan Ethereum değeri yaklaşık olarak 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

12Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Ethereum’da yaşanan boğa rallisinin devamı için 4 bin dolar psikolojik direnç seviyesi önemle takip ediliyor. Öte yandan bazı analistler Ethereum fiyatlarının ilk etapta 5 bin dolar seviyesini göreceğini tahmin ederken sonrasında ise 9 bin dolar seviyesine kadar yükselişlerin yaşanacağını öngörüyor. Ayrıca bu tahminlerden önce Ethereum piyasasında bir düzeltme hareketinin görülebileceği de düşünülüyor.

13‘ETHEREUM KATİLİ’ PİYASAYI ALTÜST ETTİ

‘ETHEREUM KATİLİ’ PİYASAYI ALTÜST ETTİ

Öte yandan bu hafta fiyat hareketlerine bakıldığında ise yükselişi ile piyasayı altüst eden dijital varlık Solana oldu.

14Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Solana bu hafta 150 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırmaya devam ederken bu performansı ile birlikte Dogecoin’i tahtından ederek en yüksek hacimli 7’nci dijital varlık olmayı başardı.

15YÜZDE 50 PRİM YAPTI

YÜZDE 50 PRİM YAPTI

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise yatırımcısına neredeyse yüzde 50 oranında kazandıran Solana, kripto para piyasasında son zamanlarda en iyi performans gösteren dijital varlık olmayı başardı.

16NEDEN ‘ETHEREUM KATİLİ’ DENİLİYOR

NEDEN ‘ETHEREUM KATİLİ’ DENİLİYOR

Blockchain ağı olarak Ethereum’dan çok daha düşük işlem ücreti alan ve saniyede binlerce işlemi gerçekleştirebilen Solana, bu bakımdan piyasada ‘Ethererum katili’ olarak anılıyor.

17Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

İşlem hızı konusunda Solana’nın oldukça gerisinde kalan Ethereum’da ise getirilen güncelleştirme hamleleri ile birlikte bu açık kapatılmaya çalışılıyor.

18JPMORGAN’DAN KRİPTO PARA UYARISI

JPMORGAN’DAN KRİPTO PARA UYARISI

Öte yandan Ethereum, Solana gibi önemli altcoinlerin yükselişe geçtiği son dönemde ABD’li yatırım bankası JPMorgan kripto para piyasasına yönelik uyarılarda bulundu.

19Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Buna göre JPMorgan, kripto paralarda yüksek fiyatların, yapısal yükseliş trendinin ve gerçek değerlendirmelerin yansıtılmadığını vurgularken fiyatlamaları yukarı yönde çeken olgunun ise NFT’ler ve DeFi token’larının olduğundan bahsetti. (Yatırım tavsiyesi değildir)

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