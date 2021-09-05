Kripto para piyasası yatırımcıyı şoka uğrattı

Ethereum’da yaşanan boğa rallisinin devamı için 4 bin dolar psikolojik direnç seviyesi önemle takip ediliyor. Öte yandan bazı analistler Ethereum fiyatlarının ilk etapta 5 bin dolar seviyesini göreceğini tahmin ederken sonrasında ise 9 bin dolar seviyesine kadar yükselişlerin yaşanacağını öngörüyor. Ayrıca bu tahminlerden önce Ethereum piyasasında bir düzeltme hareketinin görülebileceği de düşünülüyor.