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UzmanparaSon dakika: Altın fiyatları daha yükselir mi? İşte cevabı
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Son dakika: Altın fiyatları daha yükselir mi? İşte cevabı

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 538.5 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine yaklaştı. İşte altına dair yorum ve analizler...

UZMANPARA
• 02 Haziran 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 02 Haziran 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Altına olan talep gün geçtikçe artıyor. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.

2REKORA 2 LİRA KALDI

REKORA 2 LİRA KALDI

Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükseliş yarattı. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı. Gram altın şu dakikalarda 526 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Çeyrek altın 866 liradan satılırken, cumhuriyet altını 3 bin 539 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise kritik seviye olan bin 900 doların hemen altında. Dolar/TL ise 8.81 lirayı görerek rekor tazeledi.

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Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatlarında yaşanan hareketlenmeye ilişkin Uzmanpara'ya değerlendirmelerde bulundu. Erkan, şu ifadeleri kullandı: "ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin piyasa etkileri ile beraber güvenli limanlara olan talebin azalması altın fiyatlarını yüksek seviyeden geriletmiştir.

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Salı günü açıklanan verilerin imalat sanayi aktivitesinin güçlendiğini göstermesi bunun ekonomik büyüme projeksiyonlarına yansıması ile beraber, artan enflasyon baskıları da gözlendiğinde Fed'in tapering değerlendirmesi yapması konusundaki baskı artıyor. 10 yıllıklar bir miktar artmış durumda, burada 1,70 bandı önemli olacaktır. Altının geniş dönem trendi ise pozitif kalmaya devam ediyor."

6ALB Forex tarafından hazırlanan altın analizi:

ALB Forex tarafından hazırlanan altın analizi:

"Gram altın fiyatı yükselen kanal içerisindeki yükselişini sürdürüyor. Günün ilk saatlerinde gapli açılış yapan ve 529.60 seviyesine kadar yükselen fiyat, 526.15 seviyesi üzerinde yön tayin etmeye çalışıyor.

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Fiyattaki yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 529.60 seviyesi yeniden test edilebilir. Tersi durumda kanal desteğinin de denk düştüğü 519.45 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir."

8Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Dolar/TL'de yaşanan sert yükselişle birlikte hareketini kuvvetlendiren gram altında ons altının hafif geri çekilmesi yükselişi sınırlıyor.

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Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 530 ve 540 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 520 ve 510 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."

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