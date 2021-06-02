Son dakika: Altın fiyatları daha yükselir mi? İşte cevabı

Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 530 ve 540 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 520 ve 510 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."