Son dakika: Altın fiyatları geriliyor! Gram altın ne kadar oldu?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "1800 seviyesinin aşağısında işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlandığı sürece geri çekilmenin devam etme olasılığı canlı kalacaktır. Bu durumda 1790 ara desteğinin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini izlemeye alacağız.