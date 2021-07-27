Son dakika: Altın fiyatları geriliyor! Gram altın ne kadar oldu?
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde psikolojik açıdan önemli 1800 dolar/ons seviyesinin altına geldi. Gram altın ise 500 liranın altında. İşte son durum...
UZMANPARA
• 27 Temmuz 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 27 Temmuz 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:
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Yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde temkinli olmak istemeleri, Fed'in varlık alım programını yavaşlatma sinyalleri verebileceği endişeleri altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.
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Spot altın fiyatı 1794,76 dolar/ons seviyesine kadar gerilemenin ardından 1797,79 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, altın fiyatının Fed toplantısı tamamlanana kadar 1790-1810 dolar/ons aralığında dalgalanacağını öngörüyorlar.
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KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA
Gram altın da kritik seviye olan 500 liranın altında seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın 818 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 325 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.56 civarında.
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A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "1800 seviyesinin aşağısında işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlandığı sürece geri çekilmenin devam etme olasılığı canlı kalacaktır. Bu durumda 1790 ara desteğinin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini izlemeye alacağız.
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