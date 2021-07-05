Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 505 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."