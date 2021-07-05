Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?
Vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 500 liranın üzerini test etti. İşte altında son durum...
UZMANPARA
• 05 Temmuz 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 05 Temmuz 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
1
En çok takip edilen gram altın, haftanın ilk gününe 500 liranın altında başlasa da 500 liranın üzerini test etti. Çeyrek altın 822 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 342 liradan haftaya açılış yaptı.
2
Ons altın bin 786 dolar civarında seyrediyor. Dolar/TL ise 8.68 civarında işlem görüyor. Altın fiyatlarında beklenti ne yönde? İşte altında merak edilen yorum ve analizler...
3
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın ve dolar analizi:
"Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 8.69 seviyesi üzerinde kapatan kurda, yeni haftaya ise 2 kuruşa yakın gap (fiyat boşluğu) ile aşağıdan başladık.
4
Günün devamında, görülebilecek yukarı yönlü ataklarda 8.72, 8.75 ve 8.78 direnç seviyeleri ilk etapta izlenecek olup, özellikle 8.78 bölgesi hayli kritik olacak. Diğer yandan, oluşabilecek TL lehine hareketlerde ise 8.64, 8.62 ve 8.58 destek bölgeleri takip edilebilir.
5
Önceki iki günde olduğu gibi cuma gününü de pozitif kapatan değerli metalde, yeni günde şu an için 1786 civarında kararsız sığ işlemler hâkim. Yukarı yönlü atakların devam etmesi halinde 1794/1797 direnç bariyeri ilk etapta kritik olacak.
6
Buranın geçilmesi durumunda ise 1815 seviyesi hedeflenebilir. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1776, 1769, 1764 ve 1755 destek noktaları izlemeye alınabilir."
7
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:
"ABD Tarım Dışı İstihdam verisiyle beraber ons altında görülen yukarı yönlü hareketin oluştuğu görüldü. 1800$ seviyesine ulaşmakta güçlük çeken ons altında dolar endeksinin yükseliyor olması satış baskısını artırıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yatay bir seyir izlemesi ons altını pozitif etkilemeye devam ediyor.
8
Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1790 ve 1800$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
9
Açıklanan ABD tarım dışı istihdam sonrası ons altındaki yükseliş Gram altında etkili oldu. Türk lirasının hafta boyu yatay bir seyirde hareket etmesi gram altının 500 TL seviyesini geçmekte zorluyor.
10