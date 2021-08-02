Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

ALTIN İkinci denemesinde de 1830 direncini aşamayan altında, yukarı yönlü hareketlerde 1815 direnci geçilemediği sürece satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1800 ve 1785 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1815 noktasının ardından 1830 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir."