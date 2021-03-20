Son dakika: Altın fiyatları sert düştü!
Son dakika haberine göre vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta içi 420 lira seviyesini test eden gram altın hafta sonunda sert düştü. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 20 Mart 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 20 Mart 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta içinde ons altın ve dolardaki hareketlerle 420 lira seviyesini test eden gram altın sert geriledi.
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420 lira seviyesini test eden gram altın bu noktada kalıcı olamadı ve geriledi. Altının gramı haftayı 410 lira seviyesinde kapattı.
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Çeyrek altın da haftanın son gününü 690 lirayla geçti. Ons altın ise bin 743 dolar civarında işlem görüyor.
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Merkez'den kritik karar
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) perşembe günkü toplantıda 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.
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Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 7.48 seviyesinde seyreden dolar/TL 7.32 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.
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Dolar gerilemeye devam etti
Merkez Bankası kararından sonraki gün de düşüşünü devam ettiren dolar/TL haftayı 7.22 liradan kapattı.
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Öte yandan BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da son durum
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.43 kayıpla 405.60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.43 azalışla 2.692 liraya geriledi.
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