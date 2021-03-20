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UzmanparaSon dakika: Altın fiyatları sert düştü!
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Son dakika: Altın fiyatları sert düştü!

Son dakika haberine göre vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta içi 420 lira seviyesini test eden gram altın hafta sonunda sert düştü. İşte detaylar...

UZMANPARA
• 20 Mart 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 20 Mart 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta içinde ons altın ve dolardaki hareketlerle 420 lira seviyesini test eden gram altın sert geriledi.

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420 lira seviyesini test eden gram altın bu noktada kalıcı olamadı ve geriledi. Altının gramı haftayı 410 lira seviyesinde kapattı.

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Çeyrek altın da haftanın son gününü 690 lirayla geçti. Ons altın ise bin 743 dolar civarında işlem görüyor.

4Merkezden kritik karar

Merkez'den kritik karar

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) perşembe günkü toplantıda 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

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Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 7.48 seviyesinde seyreden dolar/TL 7.32 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

6Dolar gerilemeye devam etti

Dolar gerilemeye devam etti

Merkez Bankası kararından sonraki gün de düşüşünü devam ettiren dolar/TL haftayı 7.22 liradan kapattı.

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Öte yandan BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.

8Kapalıçarşıda son durum

Kapalıçarşı'da son durum

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.43 kayıpla 405.60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.43 azalışla 2.692 liraya geriledi.

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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0.04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

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