Son dakika: Altın fiyatları sert düştü!

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0.04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.