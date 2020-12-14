UZMANPARA
• 14 Aralık 2020 - 09:11 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
3
4
Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi:
"ABD’de ilk Covid-19 aşılarının konuşlandırılması ve teşvik tasarısı üzerine görüşmelerin devam etmesi yatırımcı tarafında izleniyor. Aşının ilk teslimatlarının bugünden itibaren gerçekleşmesi ve Çarşamba gününe kadar ABD’nin 50 eyaletine ulaştırılması bekleniyor. Mali teşvikler konusunda ise partiler 908 milyar USD’lik paket üzerinde anlaşmaya yaklaşmış gözükse de bunun da Kongre’den geçmesine garanti gözüyle bakılmıyor.
5
Mali teşviklerin bir ihtimal yılsonundan sonraya kalması da söz konusu olabilir. Kısa vade için henüz değerli metaller tarafında net bir trend dönüşü gerçekleşmedi ve fiyatlar yeni katalizörler arıyor. Fed’in açıklamaları ve teşvik görüşmeleri altının hareketi açısından kritik olacak, düşük getiriler altını geniş vadede desteklemeyi sürdürecektir."
9