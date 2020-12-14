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UZMANPARA
• 14 Aralık 2020 - 09:11 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Son dakika haberine göre haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde yine altın fiyatları var. Gram altın yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar? Altında gidişat ne yönde? İşte detaylar...

UZMANPARA
• 14 Aralık 2020 - 09:11 • Son Güncelleme:
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Yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili 'güne nasıl başladı' sorusu sorulmaya devam ediyor.

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Gram altın haftanın ilk gününe 467 liradan başlangıç yaptı.

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Çeyrek altının satış fiyatı ise yeni güne 761 liradan merhaba dedi. Ons altın ise bin 826 dolar civarında seyrediyor.

4Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

"ABD’de ilk Covid-19 aşılarının konuşlandırılması ve teşvik tasarısı üzerine görüşmelerin devam etmesi yatırımcı tarafında izleniyor. Aşının ilk teslimatlarının bugünden itibaren gerçekleşmesi ve Çarşamba gününe kadar ABD’nin 50 eyaletine ulaştırılması bekleniyor. Mali teşvikler konusunda ise partiler 908 milyar USD’lik paket üzerinde anlaşmaya yaklaşmış gözükse de bunun da Kongre’den geçmesine garanti gözüyle bakılmıyor.

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Mali teşviklerin bir ihtimal yılsonundan sonraya kalması da söz konusu olabilir. Kısa vade için henüz değerli metaller tarafında net bir trend dönüşü gerçekleşmedi ve fiyatlar yeni katalizörler arıyor. Fed’in açıklamaları ve teşvik görüşmeleri altının hareketi açısından kritik olacak, düşük getiriler altını geniş vadede desteklemeyi sürdürecektir."

6IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyle geri çekiliyor.

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Geri çekilmenin devamında 1815 ve 1803 destek olarak takip edilebilir. Düşen fiyat kanalının geçilmesi ve üzeri fiyatlamada yukarı yönlü momentum artabilir.

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Bu durumda da 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir.

Destekler 1815-1803-1787.50, Dirençler 1863-1894.40-1906.75"

9InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altın baskı altında. Gerek mali teşvik görüşmelerinin olumlu bir zeminde ilerlemesine rağmen henüz somut bir adımın atılamamış olması gerekse aşıların kullanıma hazır olmasının güvenli liman ihtiyacını azaltması altının ons fiyatının yeni haftaya da 1850 dolar desteğinin altında girmesine neden oluyor.

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Bu hafta veri akışının da yoğun olduğunu düşünürsek mali teşvik görüşmelerinin yanında verilerin ortaya koyacağı tablonun da değerli metallerde hareketlilik yaratması muhtemel.

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Ancak olası yukarı yönlü denemeler 1850 doların aşılmasını sağlamadıkça kısa vadede iyimser bir tablo görme ihtimalimizi yüksek bulmuyoruz.

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1825 dolar seviyesinin altına inilmesi ise kısa vadede daha fazla baskı oluşmasına neden olabilir."

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