Son dakika: Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi: "ABD’de ilk Covid-19 aşılarının konuşlandırılması ve teşvik tasarısı üzerine görüşmelerin devam etmesi yatırımcı tarafında izleniyor. Aşının ilk teslimatlarının bugünden itibaren gerçekleşmesi ve Çarşamba gününe kadar ABD’nin 50 eyaletine ulaştırılması bekleniyor. Mali teşvikler konusunda ise partiler 908 milyar USD’lik paket üzerinde anlaşmaya yaklaşmış gözükse de bunun da Kongre’den geçmesine garanti gözüyle bakılmıyor.