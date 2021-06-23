Son dakika: Altın fiyatlarında kritik dönem!

ALTINA YÖNELİK TAHMİNLER OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çıkabilir. Singapur merkezli OCBC Bank’ın değerlendirmesine göre altın fiyatlarında daha düşük seviyeler beklenmeli. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediyor.