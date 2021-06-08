Son dakika: Bitcoin'e sert darbe! Kripto parası olan...
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde "El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek." dedi. ABD'nin eski başkanı Donald Trump ise kripto para Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımlarken doların küresel rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini söyledi. Analistler de Bitcoin'in 'ya tamam ya devam noktasında' olduğunu belirtti. İşte kripto parada son gelişmeler...
UZMANPARA
• 08 Haziran 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 08 Haziran 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
1
UZMANPARA
Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para Bitcoin'in ülkede yasal hale getirilmesi için haftaya Kongre'ye yasa tasarısı sunulacağını belirtti.
2
4 yıl önce Bitcoin'in kullanılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Bukele, "Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.
3
İLK OLACAK
El Salvador, Kongre tasarıyı kabul ederse dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olacak. Böylece ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.
4
Bukele, dün yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim.
5
Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak." demişti.
6
Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.
7
ALTINA ALTERNATİF
Galaxy Invesment Partners CEO'su Michael Movogratz, Bitcoin'in hali hazırda ABD dolarından sonra portföylerde en çok yer verilen varlık olduğunu ve bu nedenle altına mükemmel bir alternatif olduğunu savundu.
8
"Bitcoin, her ülkede itibari paraya karşı koruma amaçlı kullanılabilecek bir servekt depolama aracı" diye konuşan Novogratz, Bitcoin'in uluslararası kullanımı konusunda "oldukça iyimser" olmaya devam ettiğini belirtti. Novogratz, "Her bireyin bir Bitcoin cüzdanı olana kadar bizim işimiz tamamlanmayacak" diye konuştu.
9
YA TAMAM YA DEVAM
Teknik analistlere göre ise Bitcoin, "tamam ya da devam" noktasında bulunuyor. Bitcoin fiyatının hali hazırda 50 günlük hareketli ortalamasının altında olduğuna işaret eden analistler, bunun Bitcoin'in bir dönüm noktasına geldiğini gösterdiğini vurguluyorlar.
10
TRUMP: BITCOIN SAHTEKARLIK
Öte yandan ABD'nin eski başkanı Donald Trump, kripto para Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımlarken doların küresel rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini söyledi.
11
ABD'li regülatör kuruluşların Bitcoin konusunda tedbir alması gerektiğini de belirten Trump, Bitcoin'in ilerlemesinin doların küresel ölçekteki gücüne zarar verebileceğini belirtti.
12
Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
13
Trump açıklamaları dün gece Bitcoin'i 36 bin doların altına çeken unsur olarak gösterildi. Bitcoin halihazırda 32 bin 776 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
14
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI KRİPTO MADENCİLİĞİ
Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin şirketi Square, Blockstream ile birlikte güneş enerjisine dayalı Kripto para madenciliği için 5 milyon dolar yatırım yapacak.
15
Blockchain teknolojisi şirketi Blockstream Mining tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya göre Bitcoin Temiz Enerji İnisiyatifi programı kapsamında yapılacak yatırımla %100 yeşil enerjiye dayalı Bitcoin madenciliği hedefleniyor.
16