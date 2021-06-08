Son dakika: Bitcoin'e sert darbe! Kripto parası olan...

"Bitcoin, her ülkede itibari paraya karşı koruma amaçlı kullanılabilecek bir servekt depolama aracı" diye konuşan Novogratz, Bitcoin'in uluslararası kullanımı konusunda "oldukça iyimser" olmaya devam ettiğini belirtti. Novogratz, "Her bireyin bir Bitcoin cüzdanı olana kadar bizim işimiz tamamlanmayacak" diye konuştu.