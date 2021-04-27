Son dakika haber: Dolar ve altın fiyatlarında gidişat ne yönde?

Borsa, dolar ve altının seyri... BORSADA HACİM İZLENİYOR: Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1366 seviyesinde. Günlük işlem hacmi 48 milyar ile 50 milyar TL aralığına yükseldi. Endeks 50 günlük ortalamasını test etti. Bu haftanın seyri önemli. 50 günlük ortalamanın aşağı kırılması satıcıları güçlendirecektir. Yukarı doğru harekette ilk takip edilecek seviyeler 1443 - 1445. Bu aralık aşılmadıkça yukarı hareketler zayıf kalacaktır.