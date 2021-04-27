Son dakika haber: Dolar ve altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
Son dakika haberine göre vatandaşın gözü kulağı dolar ve altında. 'Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatları ne durumda?' soruları sürekli soruluyor. İşte dolarda kritik bölgeler ve altın fiyatlarında beklentiler...
• 27 Nisan 2021 - 07:27 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2021 - 07:27 • Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Borsa İstanbul’da 421 hisse senedi işlem görüyor. Sanayi endeksinde 161, mali endekste 103 hisse bulunuyor. Sanayi endeksinde yer alan 15 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde.
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Çeşitlendirme nedir?
Bu 15 şirkete 5 yıl önce yatırım yapan yatırımcının dolar bazında getirisi yüzde 210 oldu. Pandemi sürecindeki endeksin hızlı çıkışını elemine etmek adında hemen öncesi baz alındığında aynı hisselerin getirisi yüzde 50 seviyesini işaret ediyor.
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Hisseler tek tek ele alındığında ise kazandıranlar olduğu gibi kaybettirenler de var. Yatırımda çeşitlendirmenin önemi hisse getirileri izlendiğinde daha net gözleniyor. Borsada milyar dolarlık şirketlerin varlığı tek başına hisselerin prim yapmasına yetmiyor.
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Son 5 yılda 5 sanayi şirketi dolar bazında kaybettirdi. Bu şirketler güçlü ve iyi şirketler olmalarına rağmen sadece bu hisselerden birini alanlar son beş yılda dolar karşısında geriye düştü. Veriler hisse senedi portföyünü çeşitlendirmenin önemini ortaya çıkarıyor.
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Sektörler aynı olsa da...
Borsada sektörler aynı olmasına rağmen farklı getiriler ortaya çıkabilmekte. Aynı sektör içerisinde farklı getirilerin oluşabileceği gözardı edilmemeli. Mutlaka portföylerde çeşitlendirme yapılmalı.
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Borsa, dolar ve altının seyri...
BORSADA HACİM İZLENİYOR: Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1366 seviyesinde. Günlük işlem hacmi 48 milyar ile 50 milyar TL aralığına yükseldi. Endeks 50 günlük ortalamasını test etti. Bu haftanın seyri önemli. 50 günlük ortalamanın aşağı kırılması satıcıları güçlendirecektir. Yukarı doğru harekette ilk takip edilecek seviyeler 1443 - 1445. Bu aralık aşılmadıkça yukarı hareketler zayıf kalacaktır.
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DOLAR RİSKLİ ALANA YAKIN: Dolar kuru için riskli bölge 8.48 - 8.58 TL bandı. Bu seviyenin aşılması morallerin bozulmasına neden olacaktır. 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde bir hareket gözleniyor. Geri çekilmelerde sekiz günlük ortalaması 8.11 TL; 20 günlük ortalama 8.04 TL ve 50 günlük ortalama 7.82 TL seviyesinde bulunuyor.
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ALTIN ORTALAMA ÜZERİNDE: Altın ortalamaların üzerinde güçlü seyrini koruyor. İlk güçlü tutunma noktası 463 TL seviyesinde. Ortalamalar aşağı kırılmadıkça zirveye doğru hareketi devam edecektir.
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Yüksek getiriler
Son yıllarda yatırımlarıyla öne çıkan Sasa, listenin ilk sırasında yer alıyor. Sasa dolar bazında yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2414 getiri sağladı. Sanayi sektöründe piyasa değeri en yüksek şirket olan Ereğli Demir Çelik hisseleri yüzde 130 prim yaparken İskenderun Demir Çelik yüzde 117 yükseldi. Gübre Fabrikaları, Koza Altın ve Vestel Beyaz Eşya dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde kazandıran diğer hisseler oldu.
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Üniversite öğrencisine faydalı olabilecek 5 not
1. Üniversite kültürel sermayenin maksimum düzeyde oluşturulduğu dönem. Yatırım fonları, emeklilik fonları, borsalar ile ilgili olmak finansal alandaki kültürel sermayenin gelişmesini sağlar.
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2. Yatırım bilincini oturtmak tasarruf yapmak ve bunu yönetmekten geçer. 3. Çok küçük yatırımlarla fonları, emeklilik fonlarını, hisse senedi piyasaları öğrenilebilir. Yatırım fonları aracılığı ile yurt dışı piyasalardaki hisselerin ortakları haline gelinebilir.
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4. İktisat, istatistik, ekonomi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler bölümlerini okuyanların yeni alanlara açılmaları birçok disiplini bir arada görmelerinden geçiyor. Sermaye piyasaları ile ilgilenmek bağlantı kurmayı, dünya ve Türkiye ekonomisinin seyrini takibi getirdiği için yeni alanlar hakkında bilgilenmeyi de sağlar.
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