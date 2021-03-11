Piyasa nefes alacak! Dolar...

Büyüme beklentisi olumlu Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri güncellenmeye devam ediliyor. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5.6’ya çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katına yükselterek yüzde 2.9’dan yüzde 5.9’a revize etti. Kurum, Hindistan ve Türkiye için emtia fiyatlarının seyrinin enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirdi.