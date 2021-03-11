• 11 Mart 2021 - 07:14 • Son Güncelleme:
Piyasa nefes alacak! Dolar...
Son dakika haberine göre gözler merkez bankalarında. 17 Mart’ta ABD Merkez Bankası (Fed), 18 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına kadar piyasalar nefes alacak. İşte detaylar...
• 11 Mart 2021 - 07:14 • Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Dolarda 7.54 TL’nin üzerinde 8.05 TL hedefiyle pozisyonlar korunuyor. Merkez Bankası’nın toplantısına kadar biraz daha sakin bir seyir yaşanabilir.
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Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı faizde artış beklentisine girdi. TCMB’den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.
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Tahminler nasıl?
TCMB 18 Mart’ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hâkim olacak.
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Büyüme beklentisi olumlu
Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri güncellenmeye devam ediliyor. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5.6’ya çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katına yükselterek yüzde 2.9’dan yüzde 5.9’a revize etti. Kurum, Hindistan ve Türkiye için emtia fiyatlarının seyrinin enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirdi.
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