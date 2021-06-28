Ünlü kripto para şirketinden yeni yasak!
Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.
Foreks
• 28 Haziran 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:
Foreks
• 28 Haziran 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:
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Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.
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İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan ve İngiltere'den yatırımcılar da web sitesinin türev ticareti hizmetlerini kullanamayacaklar.
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Öte yandan Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimleri pazartesi günü yükseliş trendine girdi. Bitcoin, Çin'de kripto para madenciliğine karşı ülke çapında bir baskının ortasında geçen hafta büyük ölçüde düşüş yaşamıştı.
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Pazartesi günü küresel kripto para piyasa değeri günlük yüzde 3,52 artarak 1,38 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin, güne bir önceki güne göre yüzde 5 daha yüksek bir seviyede başladı. En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin yükselerek 34 bin 863 doları gördü.
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Ethereum da günün erken saatlerinde mütevazı kazançlar gösterdi. Ethereum son 24 saatte yüzde 5 yükselerek 1971 dolar oldu.
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