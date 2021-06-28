Ünlü kripto para şirketinden yeni yasak!

Küresel bir kripto ticaret platformu olan Mudrex CEO'su ve kurucu ortağı Edul Patel, “Panik satışları azaldı ve bu piyasalar için son derece olumlu bir işaret. Birkaç yatırımcı, işlem gören hacimlerden görülebilen düşüşleri satın alma fırsatını değerlendirdi" dedi.