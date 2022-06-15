Kripto paralarda kan kaybı sürüyor

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte kripto para birimlerinde düşüş hareketi başlamıştı. Enflasyonun halen yüksek seyretmesiyle piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puan faiz artırabileceği fiyatlandı.

CELSIUS NETWORK ENDİŞESİ PİYASAYI ALLAK BULLAK ETTİ

Cuma günü 30 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin hafta sonu da düşüş eğilimini sürdürerek 28 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Pazartesi günü ise kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün para çekme işlemlerini askıya almasıyla birlikte büyük bir kayıp yaşadı. Bitcoin, 26 bin dolar seviyelerinden 21 bin dolara kadar gerileyerek yüzde 15 oranında değer kaybetti.

3 GÜNDE YÜZDE 22’DEN FAZLA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün de düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, 20 bin 846 dolara kadar geriledi. Bitcoin bugün ise 20 bin 750 dolara indi. Lider coin son 3 işlem gününde yüzde 22’den fazla düşerek sert değer kaybı yaşadı.

ETHEREUM BİN DOLAR CİVARINA GERİLEDİ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise pazartesi günü bin 500 dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün bin 75 dolara kadar gerileyen Ethereum bugün bin 100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum’da son 3 işlem gününde değer kaybı yüzde 25’e dayandı.

PİYASADAN 200 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Haftaya 1 trilyon doların üzerinde başlayan kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 858 milyar dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlık piyasasında 2 günde 200 milyar dolar buhar oldu. Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 874 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Kripto para yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in mart ayında faiz artışına gitmesiyle birlikte baskı altında kalan kripto para birimlerinde yön bugünkü faiz kararında belli olacak.

Eğer Fed piyasa beklentilerinin üzerinde 75 baz puanlık faiz artışına giderse bu durumda kripto paralarda düşüş eğilimi artabilir. Son dönemde Fed’in faiz artırmasıyla birlikte tahvil ve dolara olan talep artarken, kripto para birimleri ve hisse piyasalarında ise satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ÜNLÜ ANALİSTİN TAHMİNİ TUTTU

Öte yandan hafta sonu çarpıcı tahminlerde bulunan ünlü analist Peter Schiff’in öngörüleri tuttu. ‘Kripto paralar için bu hafta zorlu olabilir’ diyen Schiff, Bitcoin’in 20 bin dolara, Ethereum’un ise bin dolara düşeceğini tahmin etmişti.

Kripto para birimlerinin 800 milyar doların altına düşeceğini söyleyen ünlü analist yatırımcılara ‘Satın almayın, çok daha fazla para kaybedeceksiniz’ diyerek uyarılarda bulunmuştu.