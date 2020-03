MODA HAFTASI MARATONU

Eylül ayı geldi, sezon açıldı ve moda dünyası için müthiş bir maraton başladı. Markaların İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarının sergilendiği moda haftalarının ilk durağı, her sezon olduğu gibi New York... New York Moda Haftası kapsamında gurur kaynağımız, Öykü Baştaş’ın açtığı Adeam defilesinin her daim cool halini, Bevza’nın minimalliğini, Zimmerman ve Sies Marjan’ın renklerini, Tibi’nin güçlü duruşunu, Maryam Nasir Zadeh’in her zaman içine alan o büyülü dünyasını çok sevdim.

Baştaş, New York Moda Haftası’nın favori defilelerinden Maryam Nasir Zadeh defilesinde de yürüdü. Haftanın en ikonik defilesi şüphesiz Ralph Lauren’e aitti. Benim favori koleksiyonlarımdan biri de Helmut Lang’e aitti. New York’un ardından Londra, Milano ve Paris Moda Haftaları tüm hızıyla devam edecek. Ben de Milano ve Paris’te sizler için koleksiyonları ve etkinlikleri takip ediyor olacağım.

Takipte kalın!

YENİ BAŞLANGIÇLAR

Daha önce de sizlerle paylaştığım YouTube serüvenim, çok yakında başlıyor... Bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim detaylar, bu hazırlık süresinde edindiğim bazı deneyimlere ait olacak. Kesinlikle profesyonel bir ajansla çalışılmalı ve ekip her şeyden önemli. Gerçekten sistemli, profesyonel bir ekip size yol haritası çıkarmalı. Fakat ajansın sorumluluk alanı, teknik ve stratejik detayları belirlemek olmalı. Sizin anlatacak bir hikayeniz, insanlara dokunacak içerikleriniz olmalı. Samimiyet ve doğallık çok önemli. Televizyonda söz konusu olan mesafe, burada biraz daha yok olmalı. Bu zamansız, koşturmalı hayatta, vaktini ayırıp bu videoları izleyen herkese bir şey katmak, zihninde yeni bir ışık

yakmak ya da görsel çizgiyle onu beslemek gerekiyor.

Geçtiğimiz seneye oranla YouTube izlemeleri çok daha arttı. Çok farklı konularda keyifli ve öğretici kanallar açıldı. Artık gerçekten kaliteli içerik izlemek isteyen bir kitle var. İşte ben tam da bu kitleye hitap etmek üzere start veriyorum. Milano ve Paris Moda Haftaları’nın arka planında neler olduğunu izleyeceksiniz ilk bölümlerde... Gözünü ve işlerini çok sevdiğim Cemre Okyay ile çektiğimiz tanıtım videosu, çok yakında yayında olacak, beklemede kalın!

Yeni bir başlangıç da, tanıtım videosu sırasında tanışıp giydiğim Muse For All markasının... ‘Moda Tutkusu’ adıyla tanıtıcımız Yasemin Öğün, yepyeni bir girişimle karşımızda... Farklı markalarla yaptığı iş birliklerinin ardından kendi markasını kuruyor ve kadının tempolu yaşamında giyilebilir ama cool parçalar tasarlıyor. Çok yalın ama bir o kadar iddialı koleksiyonda, beyaz, lacivert, sütlü kahve tonları ve deri detaylar öne çıkıyor. Ayrıca Nişantaşı’ndaki mağazasıyla bu başlangıcı daha da kutlanılır kılıyor. Ben çok sevdim. Koleksiyonun diğer parçaları da moda haftaları sırasında görünümüme eşlik edecek. Tebrikler Yasemin!