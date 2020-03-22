‘Sanki bugünler için yapılmış” dedirten bir belgesel yeniden keşfedildi ve müşterisi arttı; ‘Pandemic’... Konusu şöyle; öldürücü grip virüsü, İngiltere için büyük tehlike... Bilim insanlarının salgını önlemek ve önceden haberdar olması için çok veriye ihtiyaç var. Dr. Hannah Fray yapılan deneylerde, ‘patient zero’ olur. 2018’de BBC4 kanalında yayınlanmıştır. Koronavirüs durumundan sonra, bu belgeselin kıymeti arttı. BBC, geçtiğimiz şubat ayında tekrar yayınladı. TRT satın almış. Yanı sıra beş ülke daha almış. Sayı artar. Merak edenler orijinalini YouTube’dan izleyebilir.



Her akşam stüdyodayız!

Her akşam ortalama 36 konuk ve sunucu ekranda. Doktor, doçent, profesör, uzman, ee araya bir de gazeteci giriyor. Bazen bu sayı daha da fazla olabiliyor. Efendim mesafeli de otursalar, bu ‘Sokağa çıkmayın!’ uyarılarının olduğu bir ortamda, aynı stüdyoda bulunmak. Birçok ülkede ‘Skype’ devrede...

Yakın zamanda bizde de öyle olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri bir o kanalda, bir bu kanalda...



Açıklama bir elden yapılır. Çünkü, bazen ‘kendi aralarında çelişen’ durumlar da oluyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bakın İspanya Devlet kanalı RTVE, ‘her türlü duruma hazır’ tedbirler alıyor. Alternatif bir merkez daha kurdu. Asıl bina da salgın olma ihtimaline karşı. Stüdyolardan yayın yapamama durumunda, ne olacağının tedbirlerini almış!



Bu kadar mı tesadüf?

Beyaz TV’de ‘Mayın’ filmi vardı. Hemen alt tarafta bir sonraki yapımın adı; ‘Dinamit’... Keyifli bir akşam geçirmiştir izleyici!



Karantinada kültür

BBC, ‘Karantinada Kültür’ adı altında bir yayın yapıyor. Amaç, sokağa çıkmanın yasak ya da zorunlu olmadıkça, tercih edilmeyen günlerinde, sanatın evlerde yaratılmasına destek.



Mesela TRT 2 böyle bir formata dönüştürülebilir? Çok mu şey istiyorum!