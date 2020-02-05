Dünyada en çok ilgi gören listesinde...

İspanya’nın TV sektörüyle ilgili araştırmalar yapan GECA’ya (Görsel-İşitsel İletişim Araştırmaları Ofisi) bağlı çalışan ‘teleformat’, (19 bin uluslararası format bilgisi bulunan bir nevi bilgi bankası) her ay dünyada en çok ilgi gören format ve dizileri yayınlıyor. Aralık ayı dünyada en çok ilgi gören yapımlar içinde Kanal D’de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ da yer aldı. Orijinal hali izleyenlerin de beğenisini kazanan yerli yorum, kendine has üslubu bulunan bir dizi olmayı başardı. (Kaynak: todonews)









AH O ESKİ FİLMLER!



‘Neşeli Günler’ filminin bugüne kadar tek bir karesine dokunulduğunu görmedim ve işitmedim. Yıl 2020, yapım ilk sansürünü yaşadı. Özel televizyon tarihinin en çok gösterilen ve en çok sansür yiyen filmleri Kemal Sunal’ınkiler olmuştur. ‘Kibar Feyzo’, ‘Köşeyi Dönen Adam’, ‘Şark Bülbülü’, ‘Üç Kağıtçı’ ve ‘Tosun Paşa’... Geçmiş yazılarıma baktım, ‘Şark Bülbülü’ mesela, 40 defa bip’lenmiş, 2009 yılındaki bir ekran gösteriminde... Tabii bir de diğer Türk filmleri vardır. En çarpıcı örnek ise Cüneyt Arkın’ın ‘Kırık Hayatlar’ yapımının yıllar sonra gördüğü sansürdür. ‘Turist Ömer’ dekolteden, ‘Aşkım Günahımdır’ bir sahnede arkada görünen ‘nü’ tablodan sansür yemiştir. Bu arada özellikle Yeşilçam filmlerinin bol ‘içkili’ sahneleri de buzlanmayla bizlere sunulur. Peki her film ekranda gösterilir mi?









‘Recep İvedik’ eşittir bip



Anlayamadığım bir konu, ‘Recep İvedik’ serisidir. Bol ‘bip’lenir. Böyle olmasına karşın, inatla gösterilir. Ve bu şekildeki gösterimi de inatla beğenilerek izlenir. İlginç bir durumdur.



‘Oflu Hoca’nın Şifresi’, ekrana sık gelen yapımların başındadır. Filmin bir dakikası dokuz kez ‘bip’lenmiş (26 Ağustos 2016 yazımdan). Yine de izlenir. Yerli komedilerde, bol bel altı espri, hatta küfür mevcuttur, güldürmeyi bu minval üzerinden götürürler. Ekranda ‘bip’lenmesi doğaldır. Hatta gösterilmese bu haliyle, daha yerinde olur. ‘Neşeli Günler’e gelirsek; daha defalarca ekrana gelecek. Masum ve aile yapımıza örnek gösterilen yapıma, bu kartvizit yakıştı mı?

