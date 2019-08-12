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    HaberlerAna SayfaBu kez 10 bin istedi
    12.08.2019 - 10:16

    Bu kez 10 bin istedi

    Tuğba Özerk ve eski nişanlısı Murat Aşık’ın sevgilisi Gökçen Taştemel arasında sular durulmuyor.

    Bu kez 10 bin istedi

    Taştemel’e hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılan şarkıcıya bu defa 10 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Taştemel, Özerk’in kendisini ‘ucuz, basit, bar parçası” diyerek hakaret ettiğini ve “Bir daha televizyonlarda yalan söylersen seni gebertirim” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (Hürriyet)

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