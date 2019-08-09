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    HaberlerAna Sayfa'Önce inanacağız,sonra çalışacağız'
    09.08.2019 - 12:24

    'Önce inanacağız,sonra çalışacağız'

    Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, geçtiğimiz günlerde Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

    'Önce inanacağız,sonra çalışacağız'

    Alışveriş merkezi içerisinde bulunan Miela Restaurant'da Karadeniz yemeklerinden tadan ve enerjisini bu yemeklerden aldığını söyleyen Ekin Uzunlar, restoran çıkışı ayaküstü gazetecilerle sohbet ederek projelerinden bahsetti.

    Uzunlar, "Son zamanlarda yaptığımız şarkılardan çok güzel tepkiler aldık. Eserlerimiz milyonlara ulaştı. Yakın zamanda eski şarkılarımız toplayıp yeni şarkılarımızın da olduğu bir 'Ekin Uzunlar' albümü çıkaracağız. Usta sanatçılarla düetler yapacağız. Onun dışında konserlerimiz devam ediyor, yoğun bir tempodayız. Bugün buraya yöremize ait yemekleri tatmaya geldim, malum enerjimi bu yemeklerden alıyorum. Güzel şeyler başarmaya çalışıyoruz. Önce inanacağız,sonra çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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