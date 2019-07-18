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    HaberlerAna SayfaRadikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    18.07.2019 - 11:39| Ferit ZENGİN

    Radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul’da düzenlenen operasyonda, İdlib'e savaşmaya gitme hazırlığında olan 14 Heyet Tahrir Şam militanı ve 3 örgüt yöneticisi yakalandı.

    Radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul’da terör örgütü El Kaide'nin Suriye uzantısı olarak bilinen Heyet El Tahrir Şam örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, İdlib'e savaşmak için gitme hazırlığında olan toplam 17 terörist gözaltına alındı. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle ortaklaşa yaptığı çalışmalarda, Suriye’nin İdlib kentinde varlığını sürdüren ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışan Heyet El Tahrir Şam’ın örgüt üyelerinin İstanbul’da olduğu bilgisini aldı.

    Yapılan çalışmalarda örgütün Türkiye ayağında yer alıp sözde cihat için militan devşiren ve örgüte lojistik destek sağlayan 3 yönetici tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple birlikte İdlib'e savaşa gitme hazırlığında olan 14 şüphelinin izine rastladı.

    Bugün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler 12 ilçede operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3'ü örgüt yöneticisi toplam 17 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıların evlerindeyse çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.

    İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 17 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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