Radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da terör örgütü El Kaide'nin Suriye uzantısı olarak bilinen Heyet El Tahrir Şam örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, İdlib'e savaşmak için gitme hazırlığında olan toplam 17 terörist gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle ortaklaşa yaptığı çalışmalarda, Suriye’nin İdlib kentinde varlığını sürdüren ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışan Heyet El Tahrir Şam’ın örgüt üyelerinin İstanbul’da olduğu bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalarda örgütün Türkiye ayağında yer alıp sözde cihat için militan devşiren ve örgüte lojistik destek sağlayan 3 yönetici tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple birlikte İdlib'e savaşa gitme hazırlığında olan 14 şüphelinin izine rastladı.

Bugün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler 12 ilçede operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3'ü örgüt yöneticisi toplam 17 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıların evlerindeyse çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 17 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.