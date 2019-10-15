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    HaberlerAna SayfaSalonlarda ‘mucize’ açılış
    15.10.2019 - 08:33 |

    Salonlarda ‘mucize’ açılış

    Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği “7. Koğuştaki Mucize” çok iyi bir açılışla film ekibinin yüzünü güldürdü.

    Salonlarda ‘mucize’ açılış

    11 Ekim’de vizyona giren, bir gün sonra da başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin Twitter’ın TT listesine girmesini sağlayan film, açılış rakamıyla iki ayrı rekora imza attı.

    7. Koğuştaki Mucize” ilk üç günde 615 bin 411 kişiyle hem tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışını hem de ekim ayının ikinci haftasının en iyi başlangıcını yaptı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu film, yüz binlerce insana sinema salonlarında duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor.

    Salonlarda ‘mucize’ açılış


      15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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