MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi
23.10.2019 - 12:03 |

1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın 39'uncu yaş günü için bir vakıfa 1 milyon dolar bağışta bulundu.

1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, önceki gün 39 yaşına girdi. Rapçi eşi Kanye West, doğum günü hediyesi olarak Kim adına bir hapishane reform vakfına 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Twitter hesabından eşi West’in yaptığı bağışın sertifikasını takipçileriyle paylaşan Kardashian, eşinin bu inceliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Sertifikada bağış yapan isimler, Kanye West ile olan çocukları North, Saint, Chicago ve Psalm’ın isimleri de yer alıyor.

1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

    Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bekir Aksoy'un neşesi yerinde

    Bekir Aksoy'un neşesi yerinde

    Gülben Ergen toplantıya yetişti

    Gülben Ergen toplantıya yetişti

    Müge Boz doğum için gün sayıyor

    Müge Boz doğum için gün sayıyor

    1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

    1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

    Sıradaki Haber