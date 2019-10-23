1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, önceki gün 39 yaşına girdi. Rapçi eşi Kanye West, doğum günü hediyesi olarak Kim adına bir hapishane reform vakfına 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Twitter hesabından eşi West’in yaptığı bağışın sertifikasını takipçileriyle paylaşan Kardashian, eşinin bu inceliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Sertifikada bağış yapan isimler, Kanye West ile olan çocukları North, Saint, Chicago ve Psalm’ın isimleri de yer alıyor.