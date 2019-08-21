10 yıl sonra buluştular

2009’da, daha 9 yaşındayken Yalın’la fotoğraf çektiren iki hayranı, 10 yıl sonra birer genç kız olarak sanatçının karşısına çıktı ve onunla fotoğraf çektirdi.

Eski fotoğrafı da yanlarında getiren iki genç kızın bitmeyen sevgisi, Yalın’ı duygulandırdı.

Aradan geçen yıllara rağmen Yalın'ın formunu koruduğu ve hiç değişmedi dikkatlerden kaçmadı.