19.07.2019 - 08:00
‘10 yıldır annemi görmüyorum’
Nil Karataş, Azka Otel’de sahne aldı.
‘Annem’ parçasını seslendiren şarkıcı, “10 yıldır annemi görmüyorum. Ona özlemimi parçalarla dile getiriyorum” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.