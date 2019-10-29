50 bin TL’lik paylaşım

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’le yaşadığı polemikle gündemden düşmeyen Demet Akalın’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan aldığı ücretler dudak uçuklatıyor. Levent’teki bir estetik merkezinde yaptırdığı işlemleri Instagram’dan yayınlayan şarkıcının, İki post ve 16 hikaye için 50 bin TL aldığı iddia edildi.