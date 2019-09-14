14.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
600 bin TL’lik hediye
Ece Seçkin, 29’uncu yaşını, nişanlısı Çağrı Terlemez’in sürpriz partisiyle kutladı.
Muhabirlerin “Çağrı Bey size ne hediye aldı?” sorusuna şarkıcı, “Uzun zamandır istediğim, pahalı bir şey aldı” yanıtını verdi. Terlemez’in nişanlısına,
600 bin TL değerinde Porche Carrera marka lüks araç aldığı öğrenildi.
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