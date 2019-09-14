600 bin TL’lik hediye

Muhabirlerin “Çağrı Bey size ne hediye aldı?” sorusuna şarkıcı, “Uzun zamandır istediğim, pahalı bir şey aldı” yanıtını verdi. Terlemez’in nişanlısına,

600 bin TL değerinde Porche Carrera marka lüks araç aldığı öğrenildi.



