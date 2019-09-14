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14.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

600 bin TL’lik hediye

Ece Seçkin, 29’uncu yaşını, nişanlısı Çağrı Terlemez’in sürpriz partisiyle kutladı.

600 bin TL’lik hediye

Muhabirlerin “Çağrı Bey size ne hediye aldı?” sorusuna şarkıcı, “Uzun zamandır istediğim, pahalı bir şey aldı” yanıtını verdi. Terlemez’in nişanlısına,
600 bin TL değerinde Porche Carrera marka lüks araç aldığı öğrenildi.

600 bin TL’lik hediye

Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
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