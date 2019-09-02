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02.09.2019 - 07:50

Açıkhava’da Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, önceki akşam Vadi Açıkhava’da yaklaşık 3 bin kişinin karşısına çıktı.

Açıkhava’da Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, önceki akşam Vadi Açıkhava’da yaklaşık 3 bin kişinin karşısına çıktı. Sahne performanslarına ‘Sevda Çiçeği’yle başlayan grup, fenomen eserleriyle izleyenleri coşturdu. Solist Harun Tekin, “Bu yeni mekanda sahne almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Mor ve Ötesi, ‘Cambaz’, ‘Bir Derdim Var’, ‘Oyunbozan’ ve ‘Melekler Ölmez’ gibi şarkılarını binlerce kişiyle seslendirdi.

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