MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Canlı yayında yardım kampanyası
25.01.2020 - 23:48 |

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Canlı yayında yardım kampanyası

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından destek mesajları yağmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yapacakları canlı yayınla yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Canlı yayında yardım kampanyası

 

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor. Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Twitter'dan yaptığı o açıklama:

Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8’de saat 20.00’de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.

Acun Ilıcalı Twitterdan duyurdu Canlı yayında yardım kampanyası

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

Sıradaki Haber