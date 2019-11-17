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17.11.2019 - 12:41 | | EMRAH AKÇAAY

Ahu Yağtu: İkinci çocuktan haberim yok

Tuvana Büyükçınar Demir imzalı koleksiyon, özel defilede sergilendi. Etkinlikte ünlü akını yaşanırken; jüri üyelerinden Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Ahu Yağtu: İkinci çocuktan haberim yok

Görkemli geceye; aralarında Azra Akın, Ebru Akel, Burcu Kara, Tuğçe Bayat, Yasemin Taciroğlu, Nefise Karatay, Sitare Kalyoncuoğlu, Günseli Kato, Emel Ayaydın, Zeynep Üstünel ve Jale Balcı’nın bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Komedyen Cem Yılmaz’ın eski eşi, manken Ahu Yağtu da jüri üyeleri arasındaydı.

Cem Yılmaz ile 6 yıl önce boşanan Ahu Yağtu, "Cem Bey ile tekrar evlenmek ve ikinci çocuk istediğiniz doğru mu?” sorusuna, "Benim ikinci çocuk isteğinden ve bu haberlerden haberim yok. Bu soruları haberleri yapanlara sorun" cevabını verdi.

Ahu Yağtu: İkinci çocuktan haberim yok

17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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