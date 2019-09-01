01.09.2019 - 07:50
Akalay’ın pişmanlığı
Birce Akalay, evini ilaçlattıktan sonra kapısının önünde ölü iguana bulunca üzüntüsünü Instagram’dan dile getirdi.
Hayvanı eline alıp, çektiği fotoğrafı paylaşan oyuncu, “Eli ve dirsekleri ne kadar bize benziyor. Konforum için ilaçlatacağıma bu kadar üzülmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi... Özür dilerim” diye yazdı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.