12.09.2019 - 07:50
Aksoy evlendi
Bekir Aksoy, önceki akşam Frenk Karaköy’de bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla evlendi.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı gecede, oyuncunun nikah masasından kalktıktan sonra tişört giymesi dikkat çekti. Eşine şarkı da yazan Aksoy, gece boyunca dans etti.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.