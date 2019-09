Aksoy’a anlamlı ödül!

Global Wellness Day Yaratıcısı Belgin Aksoy, Paris’teki Fransa Enstitüsü’nde gerçekleşen özel davette, La Fédération des Professionnels du Bien-etre tarafından, ‘Personality of the Year-Yılın İnsanı’ ödülüne layık görüldü. İnsani değerler, yaratıcılık ve mesleki vizyon gibi ana kriterler dahilinde pleketini alan iş insanı, “İlk kez Fransız olmayan birine verilen bu ödülü kabul etmekten gurur duyuyorum. Global Wellness Day’in başarısını, yaptığımız her işe tüm kalbimizle inanmamıza borçluyuz” diye konuştu.