14.08.2019 - 07:50
'Albüm deli işi'
Funda Arar, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.
‘Çık Aradan’ single’ını hayranlarıyla buluşturan şarkıcı, “Parçamız güzel dinleniyor. Albüme hazırlık yapıyoruz belki bu arada bir eser daha çıkarabiliriz. Bu devirde albüm çıkarmak deli işi ama öyle bir beklenti var” diye konuştu.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb