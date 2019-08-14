'Albüm deli işi'

‘Çık Aradan’ single’ını hayranlarıyla buluşturan şarkıcı, “Parçamız güzel dinleniyor. Albüme hazırlık yapıyoruz belki bu arada bir eser daha çıkarabiliriz. Bu devirde albüm çıkarmak deli işi ama öyle bir beklenti var” diye konuştu.