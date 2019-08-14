MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Albüm deli işi'
14.08.2019 - 07:50

'Albüm deli işi'

Funda Arar, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

'Albüm deli işi'

‘Çık Aradan’ single’ını hayranlarıyla buluşturan şarkıcı, “Parçamız güzel dinleniyor. Albüme hazırlık yapıyoruz belki bu arada bir eser daha çıkarabiliriz. Bu devirde albüm çıkarmak deli işi ama öyle bir beklenti var” diye konuştu.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

‘Ben mayoyu plajda giyerim demiştim!’

‘Ben mayoyu plajda giyerim demiştim!’

Alişan’dan harçlık açıklaması

Alişan’dan harçlık açıklaması

‘Aman yanlış yazmayın, sadece arkadaşız!’

‘Aman yanlış yazmayın, sadece arkadaşız!’

Sıradaki Haber