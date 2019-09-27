Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

Bir anda sosyal medyada eleştiri oklarını hedefi olan Tilki, Instagram sayfasında açıklama yaptı: Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Birçok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla. Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz. Şu anda bence şehrin enerjisi ve gerçekten kullandığımız cümleler çok önemli. Hepsi bir quantum niteliğinde. O yüzden son attığım videoda biraz yüzünüz gülsün, modunuz yükselsin istedim. Boşuna laf söz yapmayın. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Allah hepimizi korusun, öpüyorum hepinizi."