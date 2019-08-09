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09.08.2019 - 12:02

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk poz

Oyuncu Al Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. İkiliden doğum sonrası ilk poz geldi.

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk poz

Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu ile eşinin bebekleri önceki gün dünyaya gelmişti. Kadıköy'deki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe, Narin adı verilmişti.

"KIZIMIZ ÇOK İYİ"
Al Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinden doğum sonrası ilk poz geldi. Kurbanzade, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz, kızımız çok iyi. Herkese tek tek dönemiyoruz, malum biraz başımız karışık. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" notunu düştü.

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzadeden doğum sonrası ilk poz

 

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