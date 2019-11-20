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20.11.2019 - 17:40 |

Altan Erkekli: Moralim bozuk

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Afili Aşk' ile sevenlerinin karşısına çıkan usta oyuncu Altan Erkekli, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Altan Erkekli: Moralim bozuk

Teknoloji mağazasından alışveriş yaptıktan sonra gazeteciler ile karşılaşan Altan Erkekli, muhabirler ile kısa süreli sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Dizinin çok iyi gittiğini, geri dönüşlerden memnun olduklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "İşimiz de yüzümüz de gülüyor ama hayat bizi üzüyor. Ustamız, hocamız Yıldız Kenter'i kaybettik. Onun için aslında moralim bozuk, idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kısa süreli sohbetin ardından alışveriş turuna devam eden Altan Erkekli, hayranlarının da fotoğraf isteklerini kırmadan hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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