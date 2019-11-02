'Ameliyat olmam lazım, iki çocuğa kim bakacak?'

Pelin Akil, "Check-UP yaptırın, 'ihmal etmeyin diyoruz' ve fire veren şeyi söylüyorum. Taş çıktı saframda. Hayırlı uğurlu olsun, tövbe estağfurullah! Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. Kayınvalidem değil, ikinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm! İnanılmaz! Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım. Falan filan" ifadelerini kullandı.