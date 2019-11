Amerikan Müzik Ödülleri’ne TAYLOR DAMGASI!

Müzik sektörünün en prestijli ödüllerden Amerikan Müzik Ödülleri 2019, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sahne şovlarının konuşulduğu organizasyon,

Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlendi. Geceye damgasını vuran isimse, altı ödül alan Taylor Swift oldu. ‘Yılın Sanatçısı’, ‘Favori Kadın Sanatçı Pop/Rock’, ‘Favori Yetişkin Sanatçı’ ve ‘Son 10 Yılın Sanatçısı’ seçilen 29 yaşındaki şarkıcı, son albümü ‘Lover’ ile ‘Favori Pop/Rock Albümü’ ve ‘You Need To Calm Down’ parçasının klibiyle de ‘Favori Müzik Video’su’ ödüllerini topladı.

Amerikan Müzik Ödülleri’nde bu zamana kadar 26 ödül kazanan ve Popun Kralı Michael Jackson’ın 24 ödüllük rekorunu geçen Swift, “Geçtiğimiz yıl hayatımın en muhteşem ve zor dönemiydi. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

İŞTE FAVORİLER

Erkek Country Sanatçısı:

Kane Brown

Rap/Hip-Hop Sanatçısı:

Cardi B

Rap/Hip-Hop Albümü:

Post Malone-’Hollywood’s Bleeding’

Soul/R&B Erkek Sanatçısı: Bruno Mars

Soul/R&B Kadın Sanatçısı: Beyoncé

Latin Sanatçı: J Balvin

Soundtrack: ‘Bohemian Rhapsody’-Queen

Elektronik Dans Müziği Sanatçısı: The Chainsmokers

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı:

Billie Eilish

Yılın Turnesi: BTS

Pop/Rock Grubu: BTS

Favori Sosyal Sanatçı: BTS

Pop/Rock Erkek Sanatçısı: Khalid

Soul/R&B Albümü:

Khalid-’Free Spirit’

Soul/R&B Şarkısı: Khalid-’Talk’