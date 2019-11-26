Amerikan Müzik Ödülleri’ne TAYLOR DAMGASI!
2019 Amerikan Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Los Angeles’ta düzenlenen geceye, altı ödül kazanan Taylor Swift damga vurdu
Müzik sektörünün en prestijli ödüllerden Amerikan Müzik Ödülleri 2019, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sahne şovlarının konuşulduğu organizasyon,
Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlendi. Geceye damgasını vuran isimse, altı ödül alan Taylor Swift oldu. ‘Yılın Sanatçısı’, ‘Favori Kadın Sanatçı Pop/Rock’, ‘Favori Yetişkin Sanatçı’ ve ‘Son 10 Yılın Sanatçısı’ seçilen 29 yaşındaki şarkıcı, son albümü ‘Lover’ ile ‘Favori Pop/Rock Albümü’ ve ‘You Need To Calm Down’ parçasının klibiyle de ‘Favori Müzik Video’su’ ödüllerini topladı.
Amerikan Müzik Ödülleri’nde bu zamana kadar 26 ödül kazanan ve Popun Kralı Michael Jackson’ın 24 ödüllük rekorunu geçen Swift, “Geçtiğimiz yıl hayatımın en muhteşem ve zor dönemiydi. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.
İŞTE FAVORİLER
Erkek Country Sanatçısı:
Kane Brown
Rap/Hip-Hop Sanatçısı:
Cardi B
Rap/Hip-Hop Albümü:
Post Malone-’Hollywood’s Bleeding’
Soul/R&B Erkek Sanatçısı: Bruno Mars
Soul/R&B Kadın Sanatçısı: Beyoncé
Latin Sanatçı: J Balvin
Soundtrack: ‘Bohemian Rhapsody’-Queen
Elektronik Dans Müziği Sanatçısı: The Chainsmokers
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı:
Billie Eilish
Yılın Turnesi: BTS
Pop/Rock Grubu: BTS
Favori Sosyal Sanatçı: BTS
Pop/Rock Erkek Sanatçısı: Khalid
Soul/R&B Albümü:
Khalid-’Free Spirit’
Soul/R&B Şarkısı: Khalid-’Talk’